Interdit de quitter le territoire : Abdoulaye Sow raconte sa mésaventure, active ses avocats et prévient Ousmane Sonko

Interdit d'embarquer à l'aéroport de Dakar, alors qu'il devait voyager avec l'équipe nationale de football du Sénégal, l’ancien ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, et par ailleurs deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Abdoulaye Saydou Sow, a, face à la presse à la permanence de l’Apr hier, donné sa version de ce qui s’est passé. Le maire de Kaffrine, qui annonce une riposte de ses avocats, a assuré qu’à ce jour, il n’y a aucun rapport de l’Ofnac, de la Cour des Comptes, de l’Ige ou encore de l’Igf, qui l’incrimine dans n’importe quel délit. Devant cette situation qu’il qualifie «d’injustice», il annonce la riposte, assurant à qui veut le croire, que les avocats de l’Apr vont se saisir du dossier. Mais déjà, Abdoulaye Saydou Sow qui assure qu’il n’est pas du genre à prendre la fuite, prévient qu'«Ousmane Sonko se trompe».







Interdit de quitter le territoire alors qu’il devait se rendre au Malawi pour assister au match Sénégal vs Burundi, le vice-président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) Abdoulaye Saydou Sow a retracé, ce lundi, le film de son blocage à l’Aéroport International Blaise Diagne (Aibd).

Selon l’ancien ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, par ailleurs vice-président de la Fédération sénégalaise de football, il n’y a jamais eu de signalement. Abdoulaye Saydou Sow a assuré que, comme tous les déplacements de l’équipe nationale, l’Etat a reçu le manifeste de tous les dirigeants et son nom y figurait. Poursuivant dans ses explications, le maire de Kaffrine de dire : «c’est à 3h du matin que je me suis rendu à l’aéroport et J’ai fait toutes les formalités. Ils ont mis le cachet. Puis, quand je devais faire la traversée, un policier est venu me dire : ‘‘Monsieur le ministre, je peux voir votre passeport, il y a une petite vérification à faire’’. J’ai obtempéré. Dix minutes plus tard, c’est un lieutenant qui vient pour me dire : ‘‘nous avons une opposition pour votre sortie du territoire national.’’ Je lui ai dit : ‘‘vos instructions doivent être écrites. Je vous demande de voir l’instruction’’. Il me dit : ‘‘Monsieur le ministre il faut me croire, j’ai reçu une instruction. Moi je suis de la Police des frontières, je ne suis pas agent de police judiciaire.’’ Je lui ai demandé de me notifier l’instruction. Après il disparaît», a encore raconté l’ancien ministre.

Abdoulaye Saydou Sow dira d’ailleurs que si les choses se sont passées comme elles se sont passées, c’est qu’il ne voulait aucunement perturber la quiétude du groupe. D’ailleurs, poursuit-il, quand ses camarades fédéraux ont voulu agir, c’est lui-même qui s’y est opposé. «J’ai refusé de perturber la quiétude du groupe. J’ai refusé de me victimiser, parce que pour moi, le Sénégal est au-dessus de tout. Et je n'ai pas voulu perturber l’équipe du Sénégal. Quand Me Augustin Senghor et certains membres ont été informés, ils ont voulu agir. J’ai dit à Me Senghor : ‘‘Monsieur le président, partez tranquillement, je souhaite que le Sénégal gagne, je ne veux pas que notre équipe soit déstabilisée’’», dit-il encore.





«Aucun rapport ne m’incrimine à ce jour»



Devant cette «situation d’injustice», l’ancien ministre de l’Urbanisme annonce la riposte, assurant à qui veut le croire que les avocats de l’Apr vont se saisir du dossier. «À ce jour, il n’y a aucun rapport de l’Ofnac, de la Cour des comptes, de l’Ige, de l’Igf, qui m’incrimine dans n’importe quel délit. Je n’ai à ce jour reçu aucun texte qui me dit dans ma gestion : voilà ce qu’on te reproche. Le collectif des avocats du parti va agir sur la question dans les prochains jours. Abdoulaye Sow est visé depuis le 24 mars. J’avais dit que je suis dans l’opposition depuis cette date», a-t-il encore déclaré devant les journalistes.



«Je n’ai aucun bien à l’étranger, je n’ai pas de compte avec plus de 3 millions»





Aussi, Abdoulaye Saydou Sow qui assure qu’il n’est pas du genre à fuir le pays pour échapper à la justice, prévient le Premier ministre Ousmane Sonko qui, dit-il, «se trompe». «Est-ce que ceux qui veulent fuir peuvent embarquer dans un avion affrété par l’Etat, dans lequel il y a 5 agents de sécurité. Je n’ai aucun bien à l’étranger, je n’ai pas de compte avec plus de 3 millions, autre que mon salaire. Je n’ai aucun parent à l’étranger. Qu’est-ce que je ferai en fuyant à l’étranger. Moi fuir ? Ousmane Sonko se trompe lourdement. Car je ferai face tant que je serai en vie. Aucune intimidation ne peut m’ébranler.»

Pour rappel, Abdoulaye Sow, en tant que deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) qui devrait se rendre au Burundi pour le match de l’équipe nationale du Sénégal, aurait été bloqué à l’aéroport de Diass. Certainement, une occasion, lors de ce point de presse, pour l’ancien ministre de s’expliquer sur cette information.









Sidy Djimby NDAO









Source : Source : https://www.jotaay.net/INTERDIT-DE-QUITTER-LE-TERR...

