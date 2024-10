Interdit de sortie du territoire pour un détournement de plus de 700 millions FCfa : Le marabout Mouhamed Lâ arrêté à l'AIBD Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2024 à 17:16 | | 0 commentaire(s)|

Le marabout Mouhamed Lo est actuellement à la cave du tribunal de Dakar. Selon les informations de Seneweb, il a été arrêté, avant-hier, à l'aéroport international Blaise Diagne. Le marabout est au cœur d’une affaire de détournement de plus de 700 millions F CFA au préjudice des partenaires saoudiens. Les fonds étaient destinés à construire des mosquées.

Après, six mois de détention, Mouhamed Lo a fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire. Il a été arrêté par la police des frontières, sur ordre du procureur de la République. Transféré à la Division des investigations criminelles (Dic), il a été conduit, hier, au tribunal de Dakar. Le marabout a bénéficié d’un retour de parquet.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76377-interdit-de-so...

