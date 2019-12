Interné à l’infirmerie de Rebeuss: Dr. Babacar Diop en grève de la faim, souffre

Après une nuit pénible à la chambre 1, docteur Babacar Diop vient d’être interné à l’infirmerie de la Maison d’arrêt de Rebeuss. Son avocat fait savoir que le professeur d’Université est dans une situation compliquée.



Ainsi, il a déploré le fait que ces détenus, à savoir Guy Marius Sagna et Gie soient éparpillés dans trois lieux de détention différents. Puisque, pour fragiliser de braves garçons, regrette-t-il, certains sont écroués à Rebeuss, d’autres au CapManuel et au Camp Pénal.



D’après l’avocat qui promet une réponse juridique ce vendredi, un détenu en grève de la faim doit être interné dans une chambre pour un traitement spécial afin d’éviter le pire. «Dès demain, je vais saisir la chambre d’accusation d’une procédure d’urgence aux fins de la mainlevée des mandats de dépôt», insiste-t-il.



