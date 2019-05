Interpellation de Adjia Astou Cissé : « c’est excessif », selon Me El Hadji Diouf Me El hadji Diouf désapprouve le traitement qui a été fait de l’affaire Adjia Astou Cissé, notamment sa garde-à-vue dans les locaux de le Section de gendarmerie de Colobane. « C’est excessif », a dit l’avocat dans l’émission Grand Jury, ce dimanche.

Pour la robe noire, l’animatrice de la 7Tv « n’a rien fait ». Mieux encore, a-t-il dit, « ce qu’elle a dit mérite d’être approfondi. Il faut effectivement voir s’i le viol n’est pas plus fréquent dans une zone précise ou chez une communauté ». Ramant à contrecourant de la vague d’excuses depuis l’interpellation de l’animatrice, l’ancien député a estimé que « la presse est menacée, il faut qu’elle se défende ».

