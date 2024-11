Interpellations d?individus, saisies de matériels et d?armes : La police revient sur le modus operandi Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2024 à 18:50 | | 0 commentaire(s)|

Des scènes de violence ayant occasionné plusieurs blessés ont été constatées lors de manifestations politiques à Saint-Louis, le 11 novembre 2024. À la suite, un dispositif sécuritaire a été mis en place par la police nationale, selon sa division de la communication. À travers un communiqué transmis à Seneweb, la structure mentionne que ceci a permis d’intervenir pour empêcher les débordements. Ledit dispositif a aussi permis d'interpeller quatre individus pour coups et blessures volontaires. Ils sont placés en position de garde à vue au commissariat central de Saint-Louis. « Ces investigations se sont poursuivies jusqu’aux environs de 1 h 30 mn du matin, à hauteur de km 50, avec un détachement de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) renforcé par le Groupement mobile d’intervention (GMI). Cette collaboration est soldée par l’interception et la fouille de la caravane d’une coalition de partis politiques qui a permis de découvrir à bord des véhicules de ladite caravane une importante quantité de bombes asphyxiantes, de bâtons télescopiques, de douilles, de tasers, de couteaux, de lance-pierres, entre autres ». Par ailleurs, selon toujours le communiqué, « 77 individus, essentiellement des gardes du corps, trouvés à bord de ces véhicules ont été interpellés. Sept véhicules à bord desquels ces armes ont été trouvées ont été également saisis ». La police nationale annonce que les recherches se poursuivent aux fins d’appréhender toute autre personne impliquée dans ces violences. « La police nationale continuera à assurer, conformément à la réglementation en vigueur, sa mission de protection des personnes et des biens en général et de sécurisation du processus électoral en particulier », avertit-elle.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76937-interpellation...

