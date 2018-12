Intervention du PUDC au Ranch de Dolly, à Touba Belel Lindé et à Lendé Rédigé par leral.net le Lundi 24 Décembre 2018 à 16:12 commentaire(s)|

Dans sa première phase, le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) a construit au Ranch de Dolly un château d’eau de 150 m3 à 20 mètres sous radier et radialisation d’un réseau d’adduction d’eau potable sur un linéaire de 22,254 km avec deux abreuvoirs et 7 bornes fontaines à Touba Belel Lindé.



Dans le cadre du volet Hydraulique du PUDC, plus de 6,5 milliards de Francs CFA ont été injectés dans le ranch. A cela s’ajoutent près de 240 millions pour l’électrification de 94 villages dans le département de Linguère. Le PUDC a engagé 974 km de pistes à construire dans Linguère. 14 milliards ont été dégagés pour 74 systèmes d’alimentation en eau à des villages pour près de 111014 personnes dans le département de Linguère.



Un périmètre horticole de 5ha a été construit à Dolly. Le tout sur un coût du système avec transfert d’eau de 177.323.823 FCFA. Aujourd’hui, avec une pression suffisante, le château d’eau du Rach de Dolly polarise six villages : (Thiandoré, Balla, Soré, Gouy gui, Bélel, Nelby et samanda) qui n’étaient pratiquement jamais alimentés. Les bénéficiaires directs sont estimés à 1500 habitants.



Le PUDC a réalisé, pour le compte des populations bénéficiaires, des infrastructures et ouvrages hydrauliques, des périmètres irrigués autour des forages pour une valorisation des excédents d’eau. 05 ha avec la pose d’une clôture grillagée et l’installation d’un réseau d’irrigation, ont été aménagés. Le périmètre est divisé en 20 parcelles de 0, 25 ha, dont chacune est attribuée à un ouvrier agricole et l’exploitation a commencé le 18 janvier 2018.



Volet Piste rurale



Le tronçon : Guerlé-Gassane-Dolly d’une longueur de 38 km pour un coût total de 1 0425 274 077 FCFA désenclavant 28 villages et impactant 7 339 personnes a été construit par le PUDC.



Le programme a également réalisé le tronçon Linguère-Dolly d’une longueur de 82 km pour un coût total de 2 299 333 225 FCFA. Cette piste a désenclavé 57 villages et a impacté 12 682 personnes.



La centrale solaire de Lendé



Au terme de l’intervention du PUDC, un système d’électrification par voie solaire (OFF GRID), composé d’une centrale solaire d’une puissance de 5O kWc et d’un réseau de distribution basse tension sera installé dans le village de Lendé pour un coût du système estimé à 170 878 685 FCFA. La population totale directement impactée est estimée à plus de 1500 habitants.



Perspectives



Dans la phase 2 du PUDC, le chef de l’Etat a instruit le ministre en charge du PUDC, Souleymane Jules Diop et le Directeur national le bitumage du ranch de Dolly sur les axes Nord-Sud et Est-Ouest afin de faciliter la circulation à l’intérieur.



Toujours dans la 2e phase, le chef de l’Etat a posé la première pierre du tronçon Ndande-Kab Gaye linéaire de 13 kilomètres et large de 6 mètres pour un coût prévisionnel des travaux de 364 000 000 F Cfa, dans la région de Louga, département de Kébémer. Cette piste traverse Ndande, Ndiokhoul Ndiaba, Taléne Gaye, Ndiakar Gaye, Ngeune Peul, Touré Ngeune et Kab Gaye. 13 villages seront impactés pour une population de 11 800 habitants.

