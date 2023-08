Intervention militaire de la CEDEAO au Niger TAS alerte sur les risques de répercussion sur la communauté sénégalaise au Niger, au Burkina, au Mali et en Guinée La question de l’intervention militaire projetée par les chefs d’États de la Cedeao contre la junte militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum à la fin de leur ultimatum prévu, dimanche 6 août, s’est invitée à la deuxième session extraordinaire sur la modification du Code électoral tenue le samedi 5 août dernier.



En effet, profitant de la tribune que lui offrait son temps de parole lors de cette plénière, l’ancien ministre et leader de la République des valeurs (RV), Thierno Alassane Sall, a fermement tenu à mettre en garde le chef de l’État Macky Sall et le gouvernement du Sénégal contre cette opération militaire sous régionale qui, selon lui, « risque de renforcer la rébellion des peuples contre la Cedeao ».



« Je voudrais m’exprimer sur la situation au Niger et inviter l’Assemblée nationale du Sénégal à jouer ses responsabilités de se prononcer sur cette situation qui risque d’engager notre peuple et notre nation dans une guerre extrêmement pénible », a-t-il alerté avant d’insister.



« Il ne nous coûte rien d’inviter nos différents chefs d’État, en particulier le chef d’État du Sénégal à ne pas engager le pays sans l’adhésion du peuple sénégalais, sans l’adhésion de sa représentation nationale à ce qui est en train de se préparer au Niger et qui, déjà, risque d’avoir des répercussions sur la Communauté sénégalaise et les autres communautés dans les pays que sont le Niger, le Burkina, le Mali et la Guinée ».



Cette position du député Thierno Alassane Sall a été également soutenue par d’autres parlementaires du groupe parlementaire Yewwi Askan w

Sud quotidien



