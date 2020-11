Investigations sur Senelec et Akilee: la Cellule d'enquête de l'Armp livre les conclusions du... L'Armp a livré des investigations sur la Senelec et Akilee et la Cellule d'enquête a livré les conclusions du contrat qui a généré une grande polémique, révèle Libération.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Novembre 2020 à 06:22 | | 0 commentaire(s)|

Selon Libération, "le contrat semble présenter des intérêts "conomiques réels pour Senelec et le consommateur".



Le document de l'enquête estime que "pour un meilleur équilibre contractuel et la préservation des deniers publics, revoir les clauses relatives au risque de change, à la durée du contrat, à l'exclusivité dans l'achat des compteurs".



L'Armp, dans ses investigations, affirme que "le défaut de transparence, la nébulosité dudit contrat invoqués par le Syndicat des cadres de Senelec ne ressortent pas " de l'enquête.



La Senelec, "bénit" la conciliation recommandée par lm'enquête puis revient sur sa position.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos