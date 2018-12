Investiture du candidat de Bby : Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, « les chefs d’Etat ont été piégés par Macky Sall… »

Pour lui, la date, le lieu, tout a été calculé. Au millimètre près. Sans fausse note. Le chef de file de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) estime que le Président Sall a posé une acte délibéré pour « piéger » ses homologues ivoirien, guinéen, gambien et mauritanien.



En organisant concomitamment, la rencontre de l’Internationale libérale et son congrès d’investiture, en moins de trois jours. Un dessein « funeste » aux antipodes de l’éthique politique, selon Abdoul Mbaye. « J’ai été particulièrement choqué, les chefs d’Etat ont été piégés par Macky Sall par rapport à la date qui a été retenue pour la tenue de la réunion de l’Internationale libérale et son congrès d’investiture. Il se pose là une question de d’éthique, puisqu’il s’agit d’une affaire intérieure. Au Cap-Vert, quand un chef d’Etat est candidat, il sort du Palais.



C’est triste, on a un chef d’Etat destructeur, qui utilise les moyens de l’Etat pour arriver à ses fins, a regretté l’ancien Premier ministre. Qui a signé hier un protocole d’accord avec la Fédération nationale des associations de personnes handicapées pour le respect des droits des personnes vivant avec un handicap.













L’Observateur

