Investitures à Guédiawaye sur le cas Néné Tall: Cheikhou Oumar Sy recadre Thérèse Faye Diouf et apporte des précisions

L’ancien parlementaire investi sur la liste de la coalition Jam Ak Jariñ a apporté quelques précisions suite à la sortie de Thérèse Faye Diouf sur la situation des investitures et le cas de Néné Fatoumata Tall. « J'ai suivi avec intérêt la sortie de Mme Thérèse Diouf Faye dans son émission Faram Facce avec Pape Ngagne Ndiaye où elle a soumis aux téléspectateurs des contre-vérités sur l'investiture à Guediawaye et sur l'inter coalition. Il s'avère que le dossier de candidature de Mme Nene Fatoumata Tall m'a été personnellement remis par le mandataire de la coalition Takku Wallu Sénégal pour que cette dernière soit le colistier de M. Aliou Sall pour le département de Guediawaye ». L’ancien député de Bës Du Ñakk d’ajouter que « la coalition Takku Wallu Sénégal avait pris en toute liberté la décision de ne pas investir M. Khafor Touré et de se donner plus de chance avec l'ancien Maire de la Ville de Guediawaye ».







Et d’ailleurs, avant de remettre le dossier de Nene Fatoumata Tall à la mandataire Zahra Iyane Thiam, « il a personnellement appelé Aliou Sall pour l'informer de cette nouvelle donne et voir si cette offre de la part de TWS lui convenait. Ce dernier l'informa que si cette décision agrée la coalition Jamm ak Njarin, il n'y voyait aucun inconvénient. Car, il considérait Nene Fatoumata Tall comme sa petite sœur et qu'elle a eu à mener des actions positives en direction des populations de Guediawaye. À aucun moment, « le petit frère de l'ancien président de la République Macky Sall n'a exprimé une attitude négative suite à la proposition de TWS », précise Cheikhou Oumar Sy rappelant avoir remis le dossier de Mme Nene Fatoumata Tall à leur mandataire qui a exécuté la décision entérinée par l'inter coalition.







« Nous avions eu des échanges positifs et constructifs avec M. Cheikh Youm qui s'est montré très ouvert et disponible aux différentes sollicitations. Je tairai par contre, et par soucis de décence, tous les appels des hauts placés de l'APR qui m'ont sollicités et faits du forcing en filigrane pour torpiller nos investures. Il aurait été plus judicieux pour Mme Thérèse Diouf Faye de relater des faits auxquels elle a eu à prendre part, cela aurait donné plus de crédit à ses arguments destinés à porter préjudice à la coalition Jaam Ak Jariñ », regrette l’ancien parlementaire.

