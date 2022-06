Investitures de Bby : ça râle en sourdine à l’Afp où on parle de «déséquilibre» Les investitures aux élections législatives n’ont pas été une mince affaire au niveau des formations politiques. L’Alliance des forces de progrès (Afp) le reconnaît.

Lors de leur réunion du Secrétariat politique exécutif (Spe), ce jeudi, les Progressistes ont déclaré avoir rencontré, au sein de leur coalition, Benno bokk yaakaar, des décisions inattendues.



«Concernant les investitures au sein de Benno bokk yaakaar et de la grande majorité présidentielle, la Spe reconnaît le caractère complexe de cet exercice, mais déplore certaines décisions inattendues, qui ont abouti à une situation de déséquilibre inique, préjudiciable à l’Afp.



Le système électoral qui privilégie le mandataire unique devrait entraîner davantage de concertation, pour assoir et consolider la nécessaire culture de la coalition, pour que toutes les composantes de Bby réaffirment leur engagement solidaire, dans la gestion victorieuse d’une échéance électorale capitale pour la stabilité de notre pays, stabilité dont la pérennité est souhaitée par tous patriotes authentiques», a déclaré le porte-parole de l’Afp, Docteur Malick Diop.



Toutefois, il demande à ses camarades à rester dans les rangs de Benno et à œuvrer pour sa victoire aux prochaines élections législatives.



«Le Spe invite les responsables et les militants de l’Afp à intégrer les comités électoraux de Bby, au niveau départemental et dans les communes, pour accomplir solidairement les tâches politiques, à chaque étape du processus électoral, jusqu’à la victoire, au soir du 31 juillet 2022», a-t-il indiqué.

