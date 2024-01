Invictus Capital & Finance et KF Titrisation annonce la clôture avec succès de l’opération Fonds communs de titrisation de créances Sonatel

Le montant de l’opération est de 75 milliards de Fcfa. Le consortium exprime sa profonde gratitude à l’ensemble des investisseurs. Il adresse une mention spéciale aux investisseurs de référence, l’International Finance Corporation (Ifc), l’Emerging africa infrastructure fund Ltd pour leur confiance et le soutien essentiel à la réussite de l’opération.



Pour rappel, l’opération de titrisation de créances a été lancée officiellement le 14 décembre 2023.

Source : Dans un communiqué de presse, le consortium composé de la société de gestion et d’intermédiation Invictus Capital & Finance et de la société de gestion KF Titrisation annonce la clôture avec succès la clôture avec succès de l’opération Fonds communs de titrisation de créances Sonatel (Fctc-Sonatel).Source : https://www.lejecos.com/Invictus-Capital-Finance-e...

