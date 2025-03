Invité de Fafa Tv : Cheikh Oumar Diagne Maba décortique les faits dominants de l’actualité Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Mars 2025 à 16:46 | | 0 commentaire(s)| Naguère proche du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Oumar Diagne , le Secrétaire général du parti Rassemblement pour la vérité And Ci Dëg, enseignant-chercheur, expert financier et spécialiste des questions monétaires est l’invité de Fafa Tv. Au menu, l’actualité dominante.

Après un éclairage sur la parution de son livre intitulé : « Penser la monnaie au service du panafricanisme. Sortir des monnaies uniques », l’homme aux sorties à commentaires revient, entre autres, sur le rapport de la Cour des comptes, New Deal technologique, mais aussi, la volonté affichée de révision code de la famille..

