Invité de Leral « Japalanté »: Youssoupha Niang, opérateur économique fait du social un sacerdoce à Grand Médine

Youssoupha Niang, opérateur économique et responsable politique à Grand Médine, invité de l'émission « Japalanté » de Leral TV, a estimé que l'aide destinée aux populations de sa localité se fait de façon désintéressée. D'après le témoignage de ses voisins, Youssoupha Niang a fait circoncire plus de 500 jeunes de sa localité. Et, à maintes reprises, il a convoyé de l'aide alimentaire constituée de denrées alimentaires.

Le responsable politique précise qu’il fera de son mieux pour appuyer les populations qui sont dans le besoin. « Japalanté » doit être un sacerdoce. Raison pour laquelle, il a offert aux femmes des financements de 65 millions de FCfa, dans le cadre du programme Calebasse, initiée pour aider.



Ainsi, il révèle avoir trouvé de l’emploi à beaucoup de jeunes, aujourd’hui, des soutiens de familles. « Certains peuvent dire qu’on attendu d’avoir des postes de responsabilité pour aider les populations. Cela peut vrai, puisqu’on ne peut pas aider sans les moyens », a-t-il dit.



Le défenseur de la République qu'il est, ambitionne également d’élargir ses activités en dehors de la Commune de Patte d’Oie.



D’après lui, les vivres de la Covid-19 sont distribués dans les familles. C’est pourquoi, lui a choisi d’offrir des enveloppes. D’autres résidents accrochés souhaitent qu’il devienne un jour Maire de la Commune. Ceux qui doivent donner de la dépense dans une maison, ne doivent pas s’en enorgueillir. C’est un devoir.



Bien apprécié, des mères de familles étalent les bonnes œuvres de Youssoupha Niang qui a la générosité de partager avec les habitants de Grand Médine. Etant dans le social, Youssoupha Niang est un militant de la bonne cause qui s’évertue à mieux contribuer dans sa localité.



Evoquant le recrutement dans la Fonction publique, le politique défend une meilleure gestion des dossiers afin de donner la chance à tout postulant. Il exhorte les jeunes à aller vers l’emploi pour contribuer au développement économique du pays. « J’ai été touché par la sortie de cette dame, diplômée et vendeuse de cordes », relève-t-il. Dans le cadre de la Covid-19, Youssoupha a mobilisé des moyens énormes pour soutenir et sensibiliser les daaras, les postes de santé, etc.



Sous ce registre, appelant à l'unité, il aspire aux changements du visage de Grand Médine.



