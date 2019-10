Ipres- Nomination d’Amadou Lamine Diagne: La Csa demande à Macky Sall de revoir sa décision

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2019 à 12:24

La Conférence des syndicats autonome (Csa) refuse de valider la nomination par décret Amadou Lamine Diagne, Directeur général de l’Institut de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) en remplacement de Mamadou Sy Mbengue. Le syndicat précise que l’Ipres n’est pas une propriété de l’Etat. Donc, rejette-t-il, le Chef de l’Etat n’a pas le droit de nommer une personne de son choix, à la tête de cette Institution. Et la Csa demande à Macky Sall de revoir sa décision.



« Une telle situation aurait pu paraître normale s’il s’agissait de mettre en relief ce qu’elle a pu faire pour les retraités du Sénégal, ou planifier ce qu’elle compte faire dans l’avenir en vue de toujours améliorer la situation des allocataires », ont déclaré les syndicalistes.





La nomination d’un nouveau Directeur général, insistent les syndicalistes, relève de son Conseil d’administration. Et, par conséquent, ce n’est pas à l’Etat du Sénégal de le faire. La Csa demande au Chef de l’Etat, Macky Sall de revoir tout bonnement sa décision.

