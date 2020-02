Iran: Un homme présenté comme un espion de la CIA condamné à mort

C’est au cours d’une conférence de presse que le porte-parole Gholam-Hossein Esmaeeli a révélé que cet homme nommé Amir Rahimour avait reçu une importante somme d’argent des États-Unis pour transmettre à la CIA, des informations concernant le nucléaire iranien.



Cette condamnation à mort sera mise en exécution très prochainement, surtout que le verdict a été entériné par la Cour suprême du pays.



Le porte parole de la justice de l’Iran ajoute que les États-Unis utilisaient régulièrement l’espionnage comme un autre moyen d’infliger des coups à son pays.



Il a souligné par ailleurs que les Américains n’avaient remporté aucune de leurs méthodes et que les espions sionistes et américains étaient découverts et punis un par un, ce qui a été un coup dur pour le système d’espionnage américain. « Les partisans de ces personnes doivent savoir que l’Iran ne fait pas de compromis avec ses ennemis, en particulier étrangers », a-t-il déclaré.