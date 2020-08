Irlande : une femme ressuscite son mari une heure après sa «mort»

Sanita Lazdauska, 39 ans, est passée à l’action après que son mari Juris Lazduaskis, 45 ans, ait cessé de respirer. Brave Sanita, une mère de deux enfants, a composé le 999 pour tenter de lui redonner la vie. Les une et les autres lui ont demandé de faire tout son possible pour le ressusciter.



Elle a été chargée d’effectuer des compressions pour que le sang continue de circuler dans son corps après que son cœur se soit arrêté.





Elle a réussi à continuer pendant 30 minutes avant l’arrivée des ambulanciers. Il a fallu 50 minutes au total avant que le cœur de Juris ne recommence à battre.



L’employé de l’usine Juris a été victime d’un arrêt cardiaque et n’aurait pas survécu sans les efforts impressionnants de sa femme.



Un an plus tard, la famille de Cregduff, Ballinrobe, en Irlande, a organisé une fête de «renaissance», invitant les ambulanciers et les médecins qui ont aidé à le sauver.