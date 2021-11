Isis Kuyito, l'artiste qui fait la fierté de la Casamance !!!

C’est la percée d’un nouveau groupe qui va redistribuer les cartes sur l’échiquier musical sénégalais. En Casamance, le duo Kujamat, composé de Reine Isis Kuyito et Big Mo le Géant, fait parler de lui dans cette partie du pays. De leurs vrais noms Marie Rose Sagna et Mamadou Diedhiou, les artistes Reine Isis Kuyito et Big Mo le Géant sont deux virtuoses de la chanson qui ont eu chacun une carrière solo plus que prometteuse et rassurante. Leur parcours se mesure à la qualité intrinsèque de leurs différents singles à succès (Diamoral, Rest in peace Thomas, Casamance..) et les multiples prestations au Sénégal et à l’international.

Source : https://www.exclusif.net/Isis-Kuyito-l-artiste-qui...