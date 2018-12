Ismaïla Guèye, Coordonnateur de la DGSF : "En 2018, le taux de croissance du PIB réel devrait se maintenir à son rythme de plus de 6%" Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Décembre 2018 à 12:22 | | 0 commentaire(s)| L'Inspecteur Principal des Impôts et des Domaines, Ismaïla Guèye et Coordonnateur de la Direction Générale du Secteur Financier et de la Compétitivité au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, estime qu'en 2018, le taux de croissance du PIB réel du Sénégal devrait se maintenir à son rythme de plus de 6%" acquis depuis 2015.



