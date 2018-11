Ismaïla Madior Fall : « Karim n’a pas de casier judiciaire vierge pour pouvoir être candidat »

Devant les députés, le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall a invalidé la candidature de Karim Wade à la présidentielle 2019.selon lui, pour être candidat, il faut avoir un casier judiciaire vierge entre autres, alors que le fils de Me Wade a déjà une condamnation de 6 ans de prison.



Et si l’arrêt condamnant Karim ne comporte pas la mention : « perte des droits civiques et politiques », le ministre de la Justice est d’avis que ce fait n’a pas trop d’importance.

« Ce n’est pas parce que le juge n’a pas prononcé cette mention que Karim peut toujours jouir de ses droits politiques et civiques. Pour être candidat, on parle de casier judiciaire vierge. Et Karim, condamné à 6 ans, n’a plus de casier juridique vierge », a déclaré le garde des Sceaux.











Les Echos

