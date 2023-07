Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice : «Les affaires pendantes devant la Crei, seront transférées devant le nouveau pool financier»

«C’est un progrès de l'État de droit, de la justice avec l'instauration d'un nouveau dispositif de répression de la délinquance économique et financière. La délinquance qui est ruineuse pour nos économies, pour nos sociétés, c'est la délinquance financière. C'est une nouvelle forme de délinquance. La lutte contre l'enrichissement illicite est une demande sociale.



Donc, il y a toujours une intention noble de lutter contre la délinquance financière et économique. Parfois, ce sont des difficultés de fonctionnement de la Cour, qui expliquent le ralentissement des activités de la Cour. Mais ce n'est pas simplement pour viser quelqu'un, pour le liquider politiquement et après, arrêter les choses. C'est parce que la Cour de répression de l'enrichissement illicite, à l'instar de beaucoup de dispositifs de lutte contre la corruption, la concussion et la délinquance financière, éprouve des difficultés de fonctionnement. C’est une conclusion du dialogue et il fallait transformer ces conclusions en loi.



De ce fait, il fallait que la représentation nationale se réunisse. D’où la nécessité d’une convocation d’une session extraordinaire. Le temps est limité. Il fallait donc y aller de façon accélérée. C’est cette procédure accélérée qu’on appelle l’urgence. Le Président n’était pas obnubilé par l’idée d’avoir un droit de vie ou de mort sur l’Assemblée nationale. Mais en écoutant certains députés, j’avais comme l’impression qu’ils n’avaient pas compris le sujet ou qu’ils ont volontairement fait l’option de faire hors sujet.



En réalité, il ne s'agit pas de la Crei mais de la remplacer par un Pool financier chargé désormais de la lutte contre l'enrichissement illicite, en plus d'autres infractions financières. Les affaires pendantes devant la Crei, seront transférées devant ce pool financier».















L'As