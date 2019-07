Ismaïla Madior Fall : « ni surpris, ni déçu d’avoir quitté le gouvernement » L’ancien ministre de la justice s’est dit « ni surpris, ni déçu d’avoir quitté le gouvernement » après le remaniement ministériel, qui a suivi, la dernière élection présidentielle.

« Cela a été fait en accord et en intelligence avec le président de la République », a dit Ismaïla Madior Fall dans l’émission Grand Jury de ce dimanche.

Et de poursuivre, « vous savez, j’ai une conception très missionnaire de la vie », rappelant les nombreuses fonctions qu’il a occupées auprès du chef de l’Etat.

Tout au contraire, précise-t-il, « je suis honoré, je suis ministre d’Etat auprès du président. Du point de vue protocolaire et de la proximité avec le chef de l’Etat, c’est plus appréciable. Je suis ministre sans portefeuille. Je ne suis plus confiné dans un secteur comme j’au pu l’être en étant à la Justice. Je conseille le président dans tous les domaines désormais ».



