Ismaila Sarr brille, Marseille 2-2 Rennes

Après la déconvenue connue à Nîmes (1-3) la semaine dernière, les Marseillais monopolisaient immédiatement le ballon et tentaient d’exercer une grosse pression sur les Rennais. Mais rapidement, les débats s’équilibraient dans un match haché par de nombreuses fautes. Pendant de longues minutes, le match ne s’animait pas avec deux formations surtout bien en place défensivement.



Alors que la partie se déroulait sur un petit rythme, Rami commettait une faute grossière dans la surface sur Sarr et l’arbitre désignait logiquement le point de penalty. Face à Pelé, Bourigeaud ne tremblait pas et ouvrait le score en prenant le portier adverse à contre-pied (0-1, 38e). Dans la foulée, l’OM était proche d’égaliser, mais Ocampos ratait sa tentative après une sortie loupée de Koubek. Juste avant la pause, Pelé se trouait totalement sur un centre anodin de Bensebaini et Sarr en profitait pour doubler la mise dans le but vide (0-2, 45e). Incroyable !



Au retour des vestiaires, Garcia tentait de sonner la révolte avec l’entrée en jeu de Lopez. Et l’OM parvenait à relancer cette partie rapidement avec une tête de Gustavo sur le poteau reprise ensuite par Ocampos à bout portant pour réduire le score (1-2, 54e). Dans un Vélodrome en fusion, les Marseillais étaient à deux doigts d’égaliser quelques secondes plus tard avec cette fois-ci une tête de Rami sur le poteau !



Longtemps asphyxiés par le rythme des Phocéens, les Bretons finissaient par craquer avec un centre d’Ocampos propulsé dans sa cage par Bensebaini (2-2, 72e). L’OM allait-il totalement renverser cette partie ? Poussés par les chants des fans olympiens, les hommes de Rudi Garcia se lançaient à l’assaut du but adverse, mais les Bretons, en cassant le rythme, conservaient ce score. Plombé par deux bourdes, l’OM devait se contenter de ce point.



Maxifoot