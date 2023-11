Isra: Le Syndicat Autonome de la Recherche Agricole et Agroalimentaire dénonce des lenteurs dans la prise décision et exprime sa frustration Rédigé par leral.net le Lundi 6 Novembre 2023 à 18:32 | | 0 commentaire(s)| Le Syndicat Autonome de la Recherche Agricole et Agroalimentaire a exprimé sa frustration, lors d'une conférence de presse tenue ce lundi, dénonçant ce qu'il estime être de la négligence. Deux ans se sont écoulés depuis que le chef de l'État a donné l'instruction de finaliser la signature de quatre projets de décrets, dont un seul a été validé. Ces syndicalistes ont exposé la situation et espèrent ne pas être contraints à prendre des mesures plus radicales.



