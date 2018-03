Israël : Me Sidiki Kaba pour une première visite d’un ministre des Affaires étrangères du Sénégal Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Mars 2018 à 09:07 | | 2 commentaire(s)| Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Me Sidiki Kaba est en Israël pour une visite officielle. L’annonce avait été faite par l’ambassadeur de l’État d’Israël à Dakar Paul Hirschon, dans une interview exclusive accordée à Dakar 7. Cette visite va marquer un tournant majeur dans les relations entre Dakar et Tel Aviv. Car, elle intervient près de 50 ans après la visite du premier président sénégalais, Leopold Sédar Senghor. Rappelons que les deux pays avaient rompu leurs relations diplomatiques en 2017, avant qu’elles ne soient rétablies quelques mois plus tard.



Accueil Envoyer à un ami Partager