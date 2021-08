Israël et le Qatar s’entendent pour distribuer l’aide dans la bande de Gaza Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Août 2021 à 23:50 | | 0 commentaire(s)|

Israël et le Qatar sont parvenus à un accord pour un nouveau système de distribution de l’aide qatarie destinée aux Palestiniens dans la bande de Gaza, mettant ainsi fin à une impasse de plusieurs mois, a annoncé jeudi le ministre israélien de la Défense.



Les dizaines de millions de dollars d’aide qatarie, souvent considérés comme cruciaux pour l’enclave palestinienne, sont bloqués par Israël depuis mai et la guerre qui a opposé pendant 11 jours l’État hébreu et des groupes palestiniens armés, dont le Hamas au pouvoir à Gaza.



« Nous sommes arrivés à un accord sur la distribution d’argent que le Qatar donne aux nécessiteux à Gaza », celle-ci « sera effectuée par l’intermédiaire de l’ONU, qui transférera (l’argent) dans une banque de Gaza sous le contrôle d’Israël », a affirmé le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, dans un communiqué de son bureau.



Depuis fin 2018, c’était le Hamas qui gérait la distribution de l’argent qatari à Gaza, territoire paupérisé où vivent deux millions de Palestiniens éprouvés par les guerres et sous blocus israélien depuis près de 15 ans.



Désormais, « les personnes qui ont besoin de cet argent pourront le toucher directement et Israël aura la possibilité de contrôler la liste des récipiendaires », selon le communiqué.



Ce nouveau système est censé « assurer que l’argent arrive réellement à ceux qui en ont vraiment besoin », a estimé M. Gantz.



Selon une source proche du dossier, les fonds qataris seront transférés du Qatar à une banque de l’ONU à New York, puis à Ramallah, et enfin à Gaza.



Les bénéficiaires, dont les noms seront contrôlés par les autorités israéliennes, recevront une carte de crédit fournie par l’ONU pour pouvoir encaisser l’argent.



Dix millions de dollars seront ainsi transmis à l’ONU la semaine prochaine et la distribution des fonds sera effective en octobre, toujours selon cette source.



D’après l’ambassadeur qatari à Gaza, Mohammed al-Emadi, l’argent qatari sera distribué par le Programme alimentaire mondial, l’organisme d’aide alimentaire de l’ONU, à destination de quelque 100 000 familles gazaouies.



Doha avait annoncé fin mai une aide de 500 millions de dollars pour la reconstruction de l’enclave.



Du 10 au 21 mai, 254 Palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, parmi lesquels 66 enfants et des combattants, selon les autorités locales. En Israël, les tirs de roquettes depuis Gaza ont fait 12 morts parmi lesquels un enfant, une adolescente et un soldat. (AFP)







