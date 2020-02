Accueil Envoyer Partager sur facebook Italie: 2 morts et 77 personnes touchées par le Nouveau coronavirus Rédigé par La rédaction de leral.net le 23 Février 2020 à 07:38 L’Italie est actuellement le pays européen le plus touché par le virus venu de Chine. Deux personnes ont déjà perdu la vie plus de soixante-dix ont été contaminées.

Au total 79 personnes ont été contaminées en Italie par le nouveau coronavirus, dont deux personnes décédées entre vendredi et samedi, et une qui est guérie, a annoncé le chef de la protection civile, Antonio Borelli, lors d’une conférence de presse samedi soir.

Ces chiffres incluent trois personnes, dont deux touristes chinois, qui avaient contracté le virus venu de Chine il y a plusieurs semaines hors d’Italie, et un jeune patient sorti de l’hôpital à Rome samedi. La majorité des autres sont des cas trouvés en Lombardie (54 cas) dans la zone de Codogno et en Vénétie (17 cas).

Le pays a également pris des mesures restrictives et fermé de nombreux lieux publics pour tenter d’éviter la propagation du virus.

Le gouvernement a notamment adopté, samedi, un décret-loi spécial qui prévoit l’interdiction d’entrer et de sortir des zones considérées comme des foyers de l’épidémie de coronavirus qui touche près de 80 personnes dont deux sont décédées entre vendredi et samedi.

«?Dans les zones considérées comme des foyers, ni l’entrée ni la sortie ne seront autorisées sauf dérogation particulière?», a déclaré le Premier ministre italien Giuseppe Conte, annonçant aussi la fermeture des entreprises et des écoles ainsi que l’annulation des événements publics et sorties scolaires ou événements sportifs.

50 000 habitants isolés

La zone principale se trouve autour de Codogno, à 60?km de Milan. Dans cette ville et neuf localités voisines, tous les lieux publics (bars, mairies, bibliothèques, écoles) sauf les pharmacies avaient été fermés dès vendredi soir.

À noter que trois matches du Calcio, le championnat de football transalpin, prévus dimanche, ont été reportés à une date ultérieure.

La plupart des cas de Lombardie sont partis d’un cadre de 38 ans de la multinationale Unilever, hospitalisé depuis mercredi à Codogno, en soins intensifs, et qui a pu être transféré samedi à Pavie dans un établissement plus adapté. Sa femme enceinte de 8 mois est contaminée, ainsi qu’un ami, des habitués d’un bar et les médecins qui l’ont soigné au début.

Le gouvernement a adopté en conseil des ministres un décret-loi qui isole de facto cette zone qui comptant plus de 50?000 habitants. M. Conte a indiqué que des points de contrôle allaient être mis en place et qu’au besoin, il enverrait l’armée et toutes les forces de l’ordre nécessaires.

L’autre foyer se trouve dans le village de Vo' Euganeo, en Vénétie (nord-est). C’est de là qu’était originaire le premier ressortissant italien - et européen - à décéder alors que cet homme de 78 ans avait testé positivement au nouveau coronavirus.

Ouest-France.fr

