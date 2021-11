Italie: 20 ans après sa mort, le corps d’un « Modou-Modou » retrouvé

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Novembre 2021 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

Le corps de Mohamed Sow, jeune Sénégalais vivant en Italie, a été retrouvé dans une forêt italienne, 20 ans après sa disparition. Il avait mystérieusement disparu d’Invorio, une petite ville de la province de Novare, non loin du lac Majeur. Le matin du 16 mai 2001, Mohamed qui avait 28 ans, au moment de sa disparition, est parti, comme toujours, pour aller travailler à Paruzzano, une ville à une dizaine de kilomètres. Il travaillait dans une entreprise de robinetterie de salle de bain, et c’était sa seule source de subsistance.



Le même jour, raconte-t-on dans "Rewm"i, Mohamed a décidé de démissionner en signant une lettre que son employeur avait déjà préparée pour lui. Selon les témoignages, il a été tué par son employeur après une dispute sur le paiement de son salaire. Mais au terme d’une procédure judiciaire pleine de rebondissements en 2018, les accusés (le propriétaire de l’usine et son contremaitre) ont été définitivement acquittés en juillet 2015 par la Cour suprême, après avoir été condamnés à 14 ans par la Cour d’Assises d’appel, qui avait elle-même cassé l’acquittement prononcé en première instance. Une enquête a été rouverte.

