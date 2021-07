Italie-Espagne (Euro 2020) : les compositions officielles dévoilées Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 20:16 | | 0 commentaire(s)|

Place à la première demi-finale de l’Euro 2020 opposant l’Italie à l’Espagne, ce soir (19h00), à Londres. L’Euro 2020 se rapproche du verdict avec une demi-finale entre l’Italie et l’Espagne. Un match au sommet entre deux outsiders qui sont devenus de vrais prétendants à la victoire au fil de la compétition. A la clef de […] Place à la première demi-finale de l’Euro 2020 opposant l’Italie à l’Espagne, ce soir (19h00), à Londres. L’Euro 2020 se rapproche du verdict avec une demi-finale entre l’Italie et l’Espagne. Un match au sommet entre deux outsiders qui sont devenus de vrais prétendants à la victoire au fil de la compétition. A la clef de cette rencontre, une place en finale. Dans le Stadium de Wembley, la Nazionale s’organise en 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini et Emerson Palmieri composent la défense. Dans l’entrejeu, on retrouve Nicolo Barella, Jorginho et Marco Verratti. Le trio offensif est constitué de Federico Chiesa, Ciro Immobile et Lorenzo Insigne. De son côté, l’Espagne propose également un dispositif en 4-3-3 avec Unai Simon comme dernier rempart. Aymeric Laporte et Eric Garcia se retrouvent en défense centrale tandis que Cesar Azpilicueta et Jordi Alba sont alignés dans les couloirs. Positionné en sentinelle, Sergio Busquets est accompagné par Koke et Pedri. Offensivement, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal et Dani Olmo sont associés. Alvaro Morata débute sur le banc. Les compositions Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Immobile, Insigne Espagne : Simon – Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba – Koke, Busquets, Pedri – Torres, Oyarzabal, Olmo



Source : Source : http://lesoleil.sn/italie-espagne-euro-2020-les-co...

