Italie - Série A: Ibrahimovic / Lukaku….Duel de géants dans le derby de Milan ! Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Février 2021 à 15:00 | | 0 commentaire(s)|

La 23e journée de Serie A offre un choc au sommet entre l’AC Milan et l’Inter Milan (14h00 GMT). Un duel entre Zlatan Ibrahimovic (Milan AC) et Romelu Lukaku (Inter). A moins d’une heure de la partie, les compositions sont connues. Les Rossoneri s’articulent dans un 4-2-3-1 classique avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart. Davide […] La 23e journée de Serie A offre un choc au sommet entre l’AC Milan et l’Inter Milan (14h00 GMT). Un duel entre Zlatan Ibrahimovic (Milan AC) et Romelu Lukaku (Inter). A moins d’une heure de la partie, les compositions sont connues. Les Rossoneri s’articulent dans un 4-2-3-1 classique avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart. Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli et Théo Hernandez forment la défense tandis que Sandro Tonali et Franck Kessié composent le double pivot. Plus haut, Alexis Saelemaekers, Hakan Çalhanoglu et Ante Rebic évoluent en soutien de Zlatan Ibrahimovic. De son côté, l’Inter Milan opte pour un 3-5-2 avec Samir Handanovic dans les buts. Le Slovène évolue derrière Milan Skriniar, Stefan de Vrij et Alessandro Bastoni. Achraf Hakimi et Ivan Perisic occupent les rôles de pistons tandis que Nicolo Barella, Marcelo Brozovic et Christian Eriksen se retrouvent dans l’entrejeu. Enfin, Romelu Lukaku et Lautaro Martinez sont associés en attaque. Les compositions AC Milan : Donnarumma – Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez – Tonali, Kessié – Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebic – Ibrahimovic Inter Milan : Handanovic – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic – Lukaku, Martinez



Source : Source : https://www.lasnews.info/italie-ibrahimovic-lukaku...

Accueil Envoyer à un ami Partager