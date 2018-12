Italie: Un Sénégalais avale les boulettes de cocaïne pour…

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Décembre 2018 à 09:22 | | 0 commentaire(s)|



Un Sénégalais a été arrêté hier par la police Italienne pour vente de drogue. Les faits se sont passés à Milan, précisément à Corso Cesare Spontini. Le jeune homme de 20 ans dont l’identité n’a pas été révélé, a été aperçu près des jardins de la Via Montanaro en train d’écouler de la cocaïne. Mais, à la vue des agents de la police, il a tenté de s’en débarrasser.



N’ayant pas d’autres choix, parce que pris en flagrant délit, il a immédiatement mis les boulettes dans sa bouche avant de les avaler. Il sera transporté à l’hôpital où après diagnostic, il s’est révélé qu’il avait ingurgité aux moins six boulettes. A sa sortie de l’hôpital, après avoir bien sûr régurgité la drogue, il a été arrêté et placé en détention pour trafic de drogue et violation de la loi sur l’immigration.



Selon le quotidien « Les Echos » qui donne l’information, le jeune Sénégalais qui ne faisait l’objet d’aucun ordre d’expulsion, a été finalement placé sous contrôle judiciaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos