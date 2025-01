Italie: Un Sénégalais de 28 ans interpelé pour trafic de drogue et possession de faux documents d'identité espagnols

Lundi 13 Janvier 2025

Un Sénégalais de 28 ans, dont l’identité n’a pas été révélée, a été arrêté jeudi dernier à Gênes, en Italie. En cavale depuis 2017, l’individu, en situation irrégulière, a été coincé alors qu’il venait de vendre du crack à un Italien.



Les agents du Groupe opérationnel contre les stupéfiants (Gocs), auteurs de l’arrestation, ont débuté leur intervention vers 15h 30. D’après le récit de "Les Échos", repris par "Seneweb", ils « ont aperçu un Italien acheter une dose de crack au trafiquant présumé. Après l’échange, le consommateur a été suivi et arrêté à la Piazza Acquaverde, où il a été retrouvé en possession de la dose qu’il venait d’acheter. Après avoir obtenu la preuve de la vente, les policiers ont arrêté le présumé vendeur et l’ont emmené aux bureaux de la Piazza Ortiz ».



Le journal rapporte qu’une fouille a permis aux agents du Gocs de saisir sur le jeune homme, « une somme d’argent issue du trafic de drogue » et « une carte d’identité espagnole qui s’est avérée falsifiée ». Placé en garde-à-vue dans les locaux de la préfecture de police, le mis en cause sera transféré à la prison de Marassi, sur décision d’un juge, renseigne "Les Échos".

Mame Fatou Kébé