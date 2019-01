Italie – Un Sénégalais sors un pistolet dans un train et crée une panique monstre

Ce fut une fin d’année mouvementée voire un moment de stupeur pour les passagers du train de la ligne Brescia-Cremona.



Le 31 décembre au soir, des voyageurs ont remarqué qu’un homme, un Sénégalais, manipulait nerveusement un pistolet et, comme si de rien n’était, il l’a montré à un ami assis à côté de lui.



Et ce fut la panique générale dans le wagon où pour parer au plus pressé, les passagers ont interpellé le conducteur qui, à son tour, a alerté les carabiniers (policiers) .



À San Zeno, les carabiniers sont montés à bord du train et, après avoir identifié le suspect, l’ont maîtrisé.



Il a été constaté, au cours de la procédure d’identification, rapporte politicaedintorni.it, que le Sénégalais est bien connu des fichiers de la police.



