Itinéraires artistiques de Saint-Louis : Myriade de couleurs, de figurines et de sujets

La 7e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis a été clôturée le mercredi 30 juin. Cette année, plusieurs artistes ont pris part, dans une belle alchimie, à cet événement majeur dédié aux arts plastiques. SAINT-LOUIS– C’est devenu une habitude, lors des itinéraires artistiques de Saint-Louis initiés par l’artiste Abdoukarim Fall. Le visiteur se retrouve dans […] La 7e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis a été clôturée le mercredi 30 juin. Cette année, plusieurs artistes ont pris part, dans une belle alchimie, à cet événement majeur dédié aux arts plastiques. SAINT-LOUIS– C’est devenu une habitude, lors des itinéraires artistiques de Saint-Louis initiés par l’artiste Abdoukarim Fall. Le visiteur se retrouve dans une belle alchimie alliant des œuvres magnifiques et des figurines en toute finesse. Cette septième édition ne semble pas déroger à cette règle. Au Centre de recherche et de documentation du Sénégal (Crds), l’on est subjugué par la beauté de «Joliesse», une œuvre de Joe Essamaye Coly. Elle montre la beauté d’une femme voilée dont les traits fins et le sourire laissent apparaître des dents immaculées. Le tout à travers un ouvrage numérique avec utilisation de retouches qui montrent tout l’éclat de la femme noire et voilée. Avec le peintre Joe Essamaye Coly, c’est un voyage entre couleurs et spiritualité. Cet artiste rappelle l’une des plus belles vertus : la fidélité. Une qualité humaine fondamentale qu’il montre via un chien, compagnon le plus loyal de l’homme. Dans ce tableau, cet animal se distingue par sa fière allure, sa crinière qui semble se dévoiler sous le vent. À côté de cette balade colorée, l’artiste Abdoukarim Fall revient sur l’importance de la «liberté» avec son œuvre aux gracieuses symétries. Ces dernières sont surmontées de flèches identiques à celles qui trônent sur la tête de la dame de la statue de la liberté, au niveau de la baie de Liberty Island, à New-York. Samba Sarr, as de la récupération, mène une sensibilisation contre la Covid-19 à travers son tableau, «La guerre sanitaire». Dans le même temps, l’artiste Zaccaria Diouck, lui, a cette manie de plonger le visiteur dans l’océan avec ses poissons colorés. De son côté, Cheikh Keïta peint la bonté de l’enfant avec le tableau «La nouvelle connaissance». Il y évoque la franchise des mômes, surtout quand ils sont entourés de leurs amis. Ce même artiste revient pour couvrir d’éloges «notre» sport national : la lutte sénégalaise. Près d’un millier de visiteurs déjà enregistrés Pour terminer, l’artiste-peintre Manel Ndoye introduit dans les méandres les premiers habitants de Dakar, en l’occurrence les Lébous. Cette exposition regroupant plusieurs artistes a déjà enregistré près d’un millier de visiteurs, selon Abdoukarim Fall qui a fait un bilan à mi-parcours. Un bon taux de fréquentation. «Cette année, c’est l’édition de tous les records avec une belle fréquentation, mais aussi avec l’accompagnement du ministère de la Culture et de la Communication, de l’Institut français de Saint-Louis, du Crds et de la Fondation Cuomo, partenaire principal», souligne-t-il. M. Fall s’est félicité également de la visite d’Abdoulaye Diop, Ministre de la Culture et de la Communication, laquelle a donné «une autre dimension à la manifestation». Amadou Maguette NDAW (Correspondant) OMAR DIACK, COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION «Cette jeunesse est porteuse d’espoir» Pour le commissaire d’exposition, Omar Diack, les itinéraires artistiques sont l’œuvre d’un groupe d’amis et c’est cela qui fait la force de cette manifestation. «L’ossature entre Abdoukarim Fall, Amadou Lamine Seck et Alboury Fall constitue une jeunesse porteuse d’espoir pour le monde artistique. Je les ai remarqués depuis longtemps, dans le cadre d’un projet de livre. J’ai constaté qu’ils ont fait de grands progrès, rendant leur travail beaucoup plus élaboré, dans divers points», note-t-il. Selon lui, c’est dans ce cadre qu’il faut placer le déplacement du Ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, du Maire de Saint-Louis, qui sont venus soutenir par l’achat et par l’accompagnement ces jeunes artistes. «Aujourd’hui, qu’on le reconnaisse ou pas, la pandémie de Covid-19 a été un moment d’introspection pour les artistes par rapport à leur travail et leur devenir. Et c’est pourquoi on a eu droit à des œuvres de peintures de haute facture», a ajouté M. Diack. A. M. NDAW (Correspondant)



