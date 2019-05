« J’ai tué ma femme et je ne regrette rien », les choquantes confessions de Danjuma !

Uwani Danjuma, un homme âgé de 30 ans, a tué sa femme parce que selon lui, elle avait l’intention de se remarier après sa mort. L’incident s’est produit dans le village d’Uddu, dans l’Etat du Niger, au Nigeria.



Danjuma a déclaré que sa femme lui aurait dit quand il était malade que s’il mourrait, elle se remarierait. Irrité par ces mots, il a déclaré qu’il l’a attaquée et tuée avec une machette lorsqu’il était guéri.



Selon The Nation, confessant le crime, le suspect aurait déclaré que sa femme dormait quand il l’a tuée, ajoutant qu’il l’avait délibérément tuée à cause de ses propos.



« Je ne peux pas imaginer que ma propre femme me dise que si je meurs, elle se remariera. Je me suis mis en colère et lui ai infligée des blessures à la nuque avec une machette, ce qui a entraîné sa mort. Je ne regrette pas de l’avoir tuée, car elle voulait ma mort. Je l’ai tuée pour qu’elle ne se remarie pas. Elle n’aurait pas dû me dire cela. Il y a du pouvoir dans les mots parlés. Alors laisse-la partir. Allah l’enverra en enfer pour cette déclaration non réfléchie» , a déclaré Danjuma.

afriquefemme