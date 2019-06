‘’J’ai une ouverture aux mamelons, que faire?’’

Bonjour Docteur,



‘’J’ai remarqué depuis quelques temps que mes mamelons ont une sorte de petite ouverture à l'extrémité. Je ne sais pas depuis quand, mais je pense que cela fait plusieurs années. Parfois, il y a une croûte, et lorsque j'enlève cette croûte, l'intérieur de l'ouverture est blanchâtre. Je n'ai aucune démangeaison ni douleur, et cela ne pique pas. J'ai déjà essayé de désinfecter, d'hydrater avec de la vaseline et de mettre des antibiotiques, mais rien. Est-ce normal ? Que dois-je faire ?’’



Ines, 18 ans



LA REPONSE DE L'EXPERT

Je vous conseille de montrer vos mamelons à un gynécologue. Il se peut que vous ayez une petite rétraction de tissu au niveau du mamelon. Et sinon, il se peut qu'il s'agisse d'un petit creux dans lequel les cellules mortes s'accumulent, tout simplement.













afriquefemme

