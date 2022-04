JADD: Oustaz Daouda Mbaye rend hommage à son Serigne et aux reporters de Leral, décédés dans un accident Rédigé par leral.net le Mardi 26 Avril 2022 à 06:17 | | 0 commentaire(s)| Oustaz Daouda Mbaye, dans la 1ère édition de la conférence religieuse qu'il a organisée dimanche dernier, avec comme thème "Jeunesse et Action citoyenne pour un Développement durable" a tenu à rendre hommage à son Serigne, celui qui lui a enseigné le Coran comme Parrain de la cérémonie. Hommage aussi a été rendu à feus Abou Sy, Yoro Diallo et Ousmane Ndiaye, tous trois disparus accidentellement sur la route alors qu'ils étaient en mission pour Leral, le 31 mai 2021.



