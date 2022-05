« JE ME FERAI TOUJOURS LE DEVOIR DE MOBILISER LA SOLIDARITÉ NATIONALE POUR AIDER LES MOINS FAVORISÉS À DESSERRER L’ÉTAU DE LA SOLITUDE » SEM MACKY SALL, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal procède ce mardi 10 mai 2022 au Grand Théâtre national Doudou NDIAYE Rose au lancement officiel du programme de transferts monétaires exceptionnels d’un montant de 43 436 480 000 FCFA. Pour faire face à la conjoncture économique mondiale née des effets combinés du conflit russo-ukrainien et de la pandémie à Covid-19, pas moins de 542 956 ménages du Registre National Unique RNU sont concernés par cette mesure d’urgence exceptionnelle qui vient s’ajouter aux nombreux boucliers sociaux dressés par le Président de la République depuis son accession au pouvoir.

Plus de 350 milliards FCFA sont mobilisés au titre de subvention de l'énergie et 157 milliards FCFA de subvention alloués aux ménages face à la flambée mondiale des prix. Au total, avec la revalorisation salariale et les différentes subventions, l'Etat va consacrer en première estimation 627 milliards FCFA pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages dans un contexte de flambée de prix à l’échelle mondiale.

Pour rappel, lors du Conseil des Ministres du jeudi 24 février 2022, au lendemain de l’intervention de l’armée russe en Ukraine, le Président Macky SALL avait annoncé des mesures fortes sans lesquelles le panier de la ménagère aurait été durement éprouvé.

Au titre des baisses de prix, avec effet immédiat :

- L’huile, dont le litre passe de 1200 FCFA à 1100 FCFA,

- Le sac de 50 kg du riz brisé non parfumé qui passe de 15.000 FCFA à 13.750 FCFA,

- Le sucre dont le kilogramme passe de 625 FCFA à 600 FCFA,

Au titre de l’encouragement et du soutien de la production locale, le Président Macky SALL a également annoncé une subvention de 32 milliards FCFA qui a permis de stabiliser le prix au producteur à 162 FCFA.











BOURSES ET COUVERTURE MALADIE : DES FILETS SOCIAUX EFFICACES



Dans le domaine de la protection sociale, le Programme national des Bourses de Sécurité familiale (PNBSF) et la Couverture Maladie universelle CMU sont le fer de lance de la politique d’inclusion sociale du Président Macky SALL.



Le PNBSF, qui a déjà bénéficié d’un concours de l’État à hauteur de 261 250 000 000 F.CFA, depuis son lancement en 2013, a atteint sa cible de 300 000 ménages en 2019 et affiche un taux de réalisation de 105,63% en 2020, avec 316 903 ménages bénéficiaires d’un cash transfert de 25 000 F.CFA par trimestre. Au-delà de ce cash transfert, les ménages cibles bénéficient de séances de sensibilisation pour le renforcement du capital humain.



Depuis 2018, une troisième composante est ajoutée au paquet de services pour accélérer la sortie des ménages de la pauvreté, à travers le Projet d’Appui aux Filets sociaux dénommé « Yokk Koom Koom ». Cette nouvelle composante vise l’autonomisation économique des ménages bénéficiaires du PNBSF par le financement d’activités génératrices de revenus. Dans sa phase pilote, 15 000 ménages ont été enrôlés et sa mise à échelle, en 2022, cible 45 000 ménages pour une prise en charge de près de 7 milliards de FCFA.



Dans le cadre du renforcement de la résilience des ménages pauvres du monde rural, un programme d’appui à l’accès aux intrants agricoles d’un montant de 2 000 000 000 FCFA a été lancé dans les régions de Kolda, Sédhiou, Kaffrine et Kaolack. Ce programme a permis à 10 000 petits producteurs de bénéficier d’un appui de 200 000 FCFA pour l’achat de semences, d’intrants et de petits matériels.



Suite à l’institutionnalisation du Registre National unique (RNU), le Gouvernement, conscient de la récurrence des chocs et des effets néfastes, a lancé le processus d’extension du RNU à 1 000 000 de ménages pour une célérité dans le ciblage et la mise en œuvre des projets et programmes de protection sociale.



Quant à la CMU, qui vise au moins 75% de la population d’ici à 2025, son bilan est très satisfaisant. En effet, au 31 décembre 2021, le taux de couverture du risque maladie (tous régimes confondus) se situait autour de 53% permettant ainsi, à plus de 8,4 millions de personnes de bénéficier d’une couverture du risque maladie.



LES PRIORITES DU NOUVEL ORDRE MONDIAL DECLINEES PAR LE PRESIDENT MACKY SALL

Pour le Président Macky SALL, le défi de la résilience dépasse nos frontières. En effet, le Chef de l’Etat a mis son leadership au service de l’Afrique pour faire face à la crise économique mondiale avec un agenda prioritaire sur des problématiques d’envergure. Parmi les urgences figurent entre autres :

- La prise en charge des problématiques des jeunes et des femmes à travers des mécanismes innovant de formation, d’emploi et de financement

- La souveraineté pharmaceutique et médicale

- La lutte contre des pandémies comme le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme ou encore le cancer qui cause à lui seul près de 20 millions de décès par an dans le monde, dont plus de 700 000 en Afrique

- La réalisation des ODD et de l’Agenda 2063

- La gestion de l’eau, des hydrocarbures, des mines, du foncier…

- La construction d’infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires

- La problématique de l’énergie

- L’agro business, l’élevage, la pêche

- Les industries et le numérique

- Le plaidoyer pour un multilatéralisme plus ouvert, plus transparent et plus inclusif ; à commencer par une représentation plus équitable de l’Afrique au Conseil de Sécurité des Nations Unies, conformément au consensus d’Ezulwini

- Le plaidoyer pour la réallocation des DTS

- La modification de l’Accord portant création du Fonds africain pour le Développement (FAD)

- Des partenariats rénovés, plus justes et plus équitables avec le reste du monde

- La préparation de la COP 27