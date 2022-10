JME: Le BE dénonce l'indiscipline à l'égard des enseignants dans les établissements scolaires Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Octobre 2022 à 17:53 | | 0 commentaire(s)| A l 'occasion de la Journée Mondiale des Enseignants (JME), la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs a fait face à la presse ce mercredi pour dénoncer l'indiscipline notée à l'égard des enseignants dans les établissements scolaires. La PNDEV a pour objectif de promouvoir les valeurs et contribuer au renforcement du système éducatif sénégalais et valoriser la fonction enseignante. Selon le président du Bureau exécutif de la plateforme , Bassirou Sy, elle regroupe des syndicalistes, des anciens ministres et l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale.



Accueil Envoyer à un ami Partager