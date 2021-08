JO Tokyo 2020: Le puissant message de Mamadou Diagna Ndiaye aux athlètes ! Le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) appelle les athlètes sénégalais à s’inspirer des valeurs de l’olympisme pour hisser haut le drapeau national lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020.



« Nous y voilà avec la même détermination, le même dynamisme, le même enthousiasme pour célébrer encore l’olympisme dans toutes ses dimensions, avec des Jeux chargés d’espoir pour notre devenir en tant que peuples d’un univers en pleine mutation. (…)”, a-t-il déclaré, en marge d’une cérémonie offerte aux athlètes par l’ambassadeur du Japon à Dakar.







Mamadou Diagna Ndiaye qui a salué le geste de l’ambassadeur Araï Tatsuo se dit convaincu que les représentants sénégalais seront à la hauteur en terre japonaise. “En décidant de recevoir la délégation sénégalaise en présence de monsieur le ministre des Sports, vous avez tenu à honorer, à l’encourager et sans doute, à lui rappeler les valeurs fondamentales qui gouvernent l’Olympique: l’amitié, le respect et l’excellence. Ils auront également à l’esprit les principes de l’Olympique qui sont activés par le mouvement olympique; non-discrimination, durabilité, humanisme, universalité, solidarité, alliance entre le Sport, l’éducation et la culture. Ils vont je suis persuadé, porter haut le drapeau du Sénégal, avec en bandoulière cette force qui caractérise notre emblème national, le lion”, dira-t-il.



A en croire le président du Cnoss, dans un contexte si particulier, il faudra, à travers le sports, montrer que cette activité peut faire évoluer les choses. “Cette soif de dépasser ses limites, cette hargne de vaincre doivent les animer à tout instant. Et j’ai bon espoir qu’elle nous reviendra, auréolée de gloires. (…). Ils auront à l’esprit la claire conscience que le sport a le pouvoir de changer notre monde. Et chacun d’eux, chacun de nous se doit de jouer pleinement sa partition », a ajouté Mamadou Diagna Ndiaye.

