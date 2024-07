JOJ 2026 : Une opportunité pour l'insertion des jeunes

Lundi 29 Juillet 2024

Comme dans certaines régions du Sénégal, Saint-Louis a abrité un CRD spécial organisé par le ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, dédié à la formation et à l’insertion professionnelle de la jeunesse, en perspective aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), prévus en 2026, au Sénégal. Pour le Conseiller du Ministère de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, Ndiogou Sène qui présidait la cérémonie, ce programme s’inscrit dans une perspective d’accompagnement des jeunes vers l’emploi, en profitant de l'opportunité offerte par les JOJ Dakar 2026, afin de lutter contre ce fléau qu'est l'émigration clandestine.