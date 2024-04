JOJ Dakar 2026: Le comité de pilotage du projet de réhabilitation des stades Iba Mar Diop et Tour de l’œuf a fait le point sur l'avancée des travaux Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2024 à 18:46 | | 0 commentaire(s)| Le comité de pilotage du projet de réhabilitation des stades Iba Mar Diop et Tour de l’œuf, en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, s'est réuni ce jeudi 25 Avril, en présence des Maires des communes d’arrondissement concernées, de la Ville de Dakar, ainsi que des Ministères des sports, de l’Économie et des Finances. La rencontre a permis de faire le point sur l'avancée des travaux et de mettre en place une commission visant à impliquer les autres collectivités territoriales dans la mobilisation de la jeunesse pour les festivités des JOJ Dakar 2026.



