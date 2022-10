JOJ Dakar 2026 : Les propos encourageants du président du CIO

" Nous sommes ici pour voir les préparatifs des jeux olympiques de la jeunesse. Je vois que les préparatifs se passent bien ", a-t-il déclaré, après des visites au futur village olympique situé à Diamniadio et à la Gare de Dakar, où il a assisté au dévoilement de la fresque Dakar 2026 et échangé avec les jeunes athlètes.



"Le progrès des infrastructures donne déjà l'esprit de ces jeux"



" Je suis content de voir qu'il y a le progrès des infrastructures. Ça donne l'esprit de ces jeux. La gare, les infrastructures, c'est déjà magnifqiue. Ça donne déjà l'esprit,d'aider ces jeux. Cela fait encore grandir l'anticipation de ces jeux, ici, au Sénégal, à l'organisation ".



Plantation de 600 000 arbres locaux jusqu'aux JOJ, pour lutter contre la déforestation



M. Bach a par ailleurs fait savoir que l'objectif du CIO, n'est pas seulement les Jeux olympiques de la Jeunesse. " Nous voulons une forêt olympique au Sénégal et au Mali. 70 arbres indigènes sont déjà plantés. Mais on aura planté jusqu'aux Jeux olympiques de la Jeunesse, 600 000 arbres indigènes. C'est un projet qui veut aussi améliorer les conditions de vie des populations et contribuer pour lutter contre la déforestation dont souffre le Sénégal ", a soutenu le patron du CIO en viste au Sénégal, pour voir l'état d'avancement des travaux en direction des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ), prévus en 2026.



Remerciant le président sénégalais Macky Sall et le CNOSS dirigé par Mamadou Diagna Ndiaye, Thomas Bach espère que ces jeux soient " une réussite pour la jeunesse et le sport ".



Pour rappel, le festival Dakar en jeux en prélude aux Jeux olympiques de le Jeunesse (JOJ), prévus dans quatre ans, au Sénégal, a été lancé, ce samedi, à Saly (Mbour). La journée s'est poursuivie à Diamniadio, avant d'être bouclée à la Gare de Dakar. Le festival Dakar en jeux va durer une semaine.