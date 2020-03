JOKKO avec Mme Aby Seye, DG 3FPT : " C'est un impératif que les jeunes aillent vers l'information.. Plus de 84.000 personnes impactées" Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mars 2020 à 19:53 | | 0 commentaire(s)| Face à Elhadji Fallou Khouma, dans l'émission Jokko, La Directrice Générale du 3FPT a rappelé les principales missions de sa direction. Elle a ainsi insisté à ce que les jeunes fassent des efforts pour avoir beaucoup plus d'informations à travers leur site et leur page Facebook pour s'enquérir à temps les differentes types de formation que le 3FPT offre telles que les certificats spécialités etc. Revenant largement sur l'accompagnement du fond dans les zones rurales et le milieu informel, La Directrice n'a pas manqué de soulever les raisons de la suspension des bourses de Master... Regardez



