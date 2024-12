JOURNÉE « SETAL SUNU REEW » DU 7 DÉCEMBRE : L?ADM s?engage pour une ??Kahone propre et embellie" Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2024 à 16:02 | | 0 commentaire(s)|

La septième édition de la journée de mobilisation citoyenne, intitulée « Setal Sunu Reew », se tiendra le samedi 7 décembre 2024, à partir de 9 heures, en présence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal. Cette édition, placée sous le thème « Ensemble pour des quartiers propres et embellis » ("Gox yu set te taru"), sera marquée par des activités de nettoiement et d’embellissement dans nos villes, quartiers et villages.



À cette occasion, le Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires lancera le challenge « Setal Sunu Gox ». Cette initiative vise à distinguer les quartiers les plus propres et les meilleures initiatives en matière d’embellissement et d’amélioration du cadre de vie. Ce challenge a pour objectif de stimuler une dynamique communautaire pour la propreté de nos espaces publics, avec une forte implication des acteurs locaux.



L’Agence de Développement municipal (ADM), sous la houlette de son Directeur général, Dr Mamouth Diop, ne sera pas en reste lors de cette journée d’actions citoyennes. Pour apporter sa contribution à cette opération d’envergure nationale, l’ADM sera mobilisée et déploiera ses équipes dans la commune de Kahone (région de Kaolack) pour y mener des activités de salubrité en partenariat avec l’équipe municipale. D’importants moyens logistiques seront ainsi mobilisés pour prêter main forte aux populations locales afin de contribuer à la concrétisation de la vision de Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour un Sénégal propre et embelli.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77480-journe-setal-s...

