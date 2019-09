Jacques Chirac inhumé au cimetière du Montparnasse, aux côtés de sa fille

Quatre jours après la mort de Jacques Chirac, et au terme de deux journées d'hommages, le corps de l'ancien président de la République a été inhumé ce lundi dans l'intimité au cimetière du Montparnasse. A 86 ans, Jacques Chirac a ainsi rejoint le caveau familial où sa fille Laurence avait été enterrée en 2016. Au lendemain d'un hommage populaire qui a attiré pas moins de 7000 personnes aux Invalides, la famille de l'ancien chef d'Etat s'est réunie ce lundi matin pour une cérémonie privée organisée à la Cathédrale Saint-Louis-des-Invalides, avant que Jacques Chirac ne reçoive les honneurs militaires. Le cortège funéraire a ensuite pris la route du VIe arrondissement, où un service solennel s'est tenu dans l'enceinte de l'église Saint-Sulpice. De très nombreuses personnalités politiques françaises et étrangères ont assisté à cet hommage. En ce jour de deuil national, une minute de silence a été observée à 15 heures dans l'ensemble des administrations et écoles publiques du pays. Une dernière cérémonie est prévue ce jour en Corrèze, fief de la famille Chirac, à 18 heures.