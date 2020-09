Jamra se lance dans la production de séries télévisées

“Teguine”, c’est la nouvelle série qui sera bientôt lancée par l’ONG Jamra en partenariat avec “Baytoul aftal” (maison des enfants). Une série qui “rappelle à la jeunesse sénégalaise les nobles valeurs que nous ont généreusement léguées nos vaillants ancêtres”, lit-on dans un communiqué de l’ONG. D’ailleurs une séance de travail a eu lieu ce vendredi…

“Teguine”, c’est la nouvelle série qui sera bientôt lancée par l’ONG Jamra en partenariat avec “Baytoul aftal” (maison des enfants). Une série qui “rappelle à la jeunesse sénégalaise les nobles valeurs que nous ont généreusement léguées nos vaillants ancêtres”, lit-on dans un communiqué de l’ONG.

D’ailleurs une séance de travail a eu lieu ce vendredi 4 septembre entre Jamra et une délégation de « Baytoul Atfal »,* conduite par le Khalil Ammar Gassama, accompagné des actrices Asma, Mariéme, Rokhaya, et de leur conseiller technique le doyen Abdoul Diao.

L’objectif est de relever “le défi, face aux séries télévisées perverses, qui ne se soucient que de gains financiers, au détriment de la santé mentale et morale des enfants. Et au mépris de la préservation de nos valeurs”

