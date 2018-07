Japon : Des inondations provoquent la mort de 204 personnes

204 personnes ont péri dans des inondations et des dizaines d’autres sont encore portées disparues à l’ouest du Japon, depuis le jeudi 12 juillet. Un bilan annoncé par le porte-parole du gouvernement.



Au cours d’un point de presse relatif à cette catastrophe naturelle, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a convoqué une réunion de cellule de crise.



Objectif, trouver des solutions rapides pour les sinistrés. Un précédent bilan faisait état d’au moins 179 morts.



Plus de 70 000 militaires, policiers et pompiers ont été mobilisés afin de chercher d’éventuels rescapés et sortir les dépouilles des débris.



Dans quel état se trouve ses disparus ?

Actuellement les médias rapportent que le pays vient de subir la plus grave catastrophe météorologique depuis 1982. Selon les investigations, il s’agit d’environ soixante personnes qui ne sont toujours pas retrouvées.



Témoignage

‘’C’est la première fois », « je n’ai jamais vu cela », « ma famille habite depuis des générations ici, on n’a jamais connu un phénomène pareil” (La Croix)



Les observateurs inquiets réfléchissent sur la question des méthodes d’évaluation du danger.



Le gouvernement fort critiqué par l’opposition concernant sa gestion de la crise, a reconnu une part de responsabilité.



« Nous avons vu ces dernières années des désastres liés à la pluie bien plus meurtriers qu’auparavant. Nous devons revoir ce que le gouvernement peut faire pour réduire les risques. Nous mettons tout en œuvre pour rétablir l’électricité et l’eau dans les zones sinistrées, a indiqué mercredi après-midi M. Suga. Des milliers d’habitants sont hébergés dans des refuges publics, d’autres ayant été accueillis par des proches. » (AFP)



L’alimentation en eau a été restaurée dans certaines parties du district, a dit un responsable à Reuters, tout en ajoutant qu’il n’était pas en mesure de dire quand le retour à la normale serait complet, étant donné que les ingénieurs n’ont pas encore repéré toutes les ruptures dans les canalisations.









Emeraude ASSAH