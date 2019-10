Japon : Intronisation du nouvel empereur Naruhito

La cérémonie de sacre du nouvel empereur nippon, Naruhito, aura lieu ce mardi 22 octobre dans le palais impérial.



Plus de 2 000 invités et des représentants de plus d’une centaine de pays, les différentes cérémonies d’intronisation de l’empereur sont estimées à un coût de 247 millions d’euro (soit 160 milliards 555 millions F Cfa).



Parmi les personnalités présentes : le prince Charles d’Angleterre, le vice-président chinois Wang Qishan et l’ancien président français Nicolas Sarkozy, entre autres personnalités, informe rfi.fr.