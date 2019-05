Accueil Envoyer Partager sur facebook Japon: Le nom du navire USS John McCain a-t-il été masqué pendant la visite de Donald Trump ? Rédigé par La rédaction de leral.net le 31 Mai 2019 à 16:36

Même après sa mort, le nom de John McCain continue de faire des vagues. Le Wall Street Journal​ a récemment révélé que le nom du destroyer lance-missiles USS John McCain a été temporairement masqué, pour ne pas déplaire à Donald Trump.



Le président américain devait en effet prononcer ce mardi un discours depuis la base de Yokosuka (Japon), où le navire est en réparation. « L’USS John McCain ne doit pas être à portée de vue », exige un responsable militaire dans un e-mail consulté par le quotidien américain.



Une directive « jamais autorisée ni approuvée » par le Pentagone



Mais le navire imposant était difficilement déplaçable. Son nom a donc d’abord été masqué par une bâche et ses marins mis en congé pour la journée. Par la suite, la bâche a été retirée et un bateau déplacé afin qu’elle masque le nom problématique de l’USS.



Le chef du Pentagone s’est offusqué et a nié ces révélations ce jeudi. « Je n’ai jamais autorisé ni approuvé aucune action ou mouvement de quelque sorte concernant ce navire », a déclaré Patrick Shanahan, ministre de la Défense par intérim. « Jamais je n’aurais déshonoré la mémoire d’un grand patriote comme John McCain. »



Guéguerre post mortem



Donald Trump et John McCain n’ont jamais caché leur mépris mutuel. Le milliardaire, exempté de service militaire, s’était moqué en 2015 du statut de héros de guerre de John McCain. L’ancien sénateur avait été fait prisonnier et avait été torturé pendant cinq ans pendant la guerre du Vietnam. En 2016, le militaire avait donc retiré son soutien au candidat républicain pour l’élection présidentielle.



John McCain est décédé d’un cancer le 25 août 2018. Donald Trump a depuis continué à s’attaquer à lui et à son nom. « Je n’ai jamais été un grand fan de John McCain et je ne le serai jamais », a-t-il notamment déclaré en mars.















